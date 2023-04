Omicidio di Emanuel Rroku, partito il processo: si parte dal video delle telecamere

Omicidio di Emanuel Rroku di Turbigo, via al processo.

Omicidio di Emanuel Rroku, niente abbreviato

E' partito il processo a carico di Gjinaj Rigels, 34enne di Milano, che la sera del 16 settembre 2022 avrebbe sparato i colpiti di pistola che hanno poi causato la morte di Emanuel Rroku, 26enne albanese, come l'imputato. Tutto era successo fuori da un bar di via Allea comunale a Turbigo. La mattina di oggi, lunedì 3 aprile 2023, si è svolta la prima udienza. La difesa dell'imputato è tornata a chiedere, nuovamente, il rito abbreviato (formula che consente, in caso di condanna, di godere dello sconto di un terzo della pena), richiesta che è stata rigettata dalla Corte.

L'attenzione sul video

Sempre la difesa di Rigels ha depositato un video nel quale si vedono gli istanti dell'omicidio del giovane così come i momenti precedenti: immagini riprese dalle telecamere che secondo i difensori del presunto assassino dovrebbero servire alla Corte per inquadrare meglio quanto accaduto quella sera: a quanto pare, a detta della difesa, l'imputato sarebbe intervenuto (nel parapiglia sarebbero stati esplosi i colpi) credendo che un amico fosse in difficoltà in mezzo a un gruppo di persone, amico che secondo altri stava invece aggredendo una donna provocando la reazione di alcuni presenti.

Niente parti civili

Nel processo iniziato oggi, c'è da ricordare che i familiari della vittima non si sono costituiti parte civile.