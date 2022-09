Omicidio di Turbigo: la vittima è Emanuel Rroku

Omicidio di Turbigo: ecco chi è la vittima.

Omicidio di Turbigo: l'identità della vittima

E' Emanuel Rroku il 23enne albanese morto nella notte all'ospedale di Legnano dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla carotide esploso da un connazionale 34enne nel corso di una lite scoppiata durante una festa in via Allea Comunale a Turbigo. Le sue condizioni sono subito apparse disperate: soccorso in codice rosso da un'ambulanza della Croce rossa di Gallarate, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo il ricovero.

L'aggressore ricoverato e piantonato all'ospedale

Ferito anche un altro giovane presente alla festa: si tratta di un 30enne, anch'egli albanese, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Busto Arsizio. Il ricovero (in questo caso in codice rosso) si è reso necessario anche per l'aggressore: prima che intervenissero i Carabinieri, che l'hanno poi bloccato e sottoposto a fermo, il 34enne che ha esploso i colpi di pistola è stato infatti picchiato dai partecipanti alla festa. L'uomo si trova all'ospedale di Gallarate, piantonato, e non sarebbe in pericolo di vita.

Nella foto di copertina: la pistola usata per il delitto, una calibro 6,35 smarrita nel 2017 in provincia di Como