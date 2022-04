Omicidio Carol Maltesi, il padre lancia la raccolta fondi per il funerale

RESCALDINA

Papà Fabio invita a donare in ricordo della figlia 26enne barbaramente uccisa: "Ogni donazione, anche minima, sarà apprezzata"

Omicidio di Carol Maltesi, il padre della 26ene brutalmente uccisa lancia la raccolta fondi per il funerale della figlia.

Omicidio Carol Maltesi, l'appello del papà

"Stiamo per organizzare una raccolta fondi cosi da aiutare lei e la sua mamma di fare in modo che abbia un funerale dignitoso". A parlare è Fabio Maltesi, il padre di Carol, la 26enne di Rescaldina barbaramente uccisa dall'ex fidanzato e amico Davide Fontana, una vicenda che ha scosso l'Italia intera, un omicidio per il quale si è accusato lo stesso Fontana, 43enne bancario.

Papà Fabio (che vive in Olanda e che ora è rientrato in Italia), in questi giorni ha lanciato una raccolta fondi per organizzare il saluto alla figlia, che era anche madre di un bimbo di 10 anni.

Come donare

"L'offerta di donazione e libera, anche minima, avrebbe tanto valore simbolico per noi ma anche per tutti quelli che amavano Carol e verrebbe apprezzato enormemente" spiega Fabio Maltesi. Che indica come donare: "Causale contributo funerale Carol Angie Deborah Maltesi Conto: Fabio Angelo Roberto Maltesi IBAN: ES72 0073 0100 5406 5114 0957".