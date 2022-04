Omicidio Carol Maltesi, Fontana: "Sono un vigliacco e pentito"

RESCALDINA

Un nuovo interrogatorio per Davide Fontana, il bancario 43enne che ha confessato di aver ucciso Carol Maltesi, la 26enne con cui aveva avuto una relazione, per poi farla a pezzi e disperdere i resti su un dirupo in provincia di Brescia. L'uomo è stato interrogato dagli inquirenti, 5 ore di domande serrate e domande fornite dall'uomo.

"Sono un vigliacco, mi vergogno per ciò che ho fatto e per non avervi chiamato subito". Queste le parole dette da Fontana davanti al pm e al Procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino. "Ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e si è detto assolutamente pentito - ha detto il legale di Fontana Stefano Paloschi -. Durante l'interrogatorio ha avuto un crollo emotivo, si è dato del vigliacco per non aver avuto il coraggio di chiamare subito le forze dell'ordine".