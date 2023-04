Omicidio Carol Maltesi, si allungano i tempi per la perizia psichiatrica su Davide Fontana

Omicidio Carol Maltesi di Rescaldina, le novità dal processo.

Omicidio Carol Maltesi, slitta il deposito della perizia psichiatrica

Il 3 febbraio 2023, come noto, aveva preso il via la perizia psichiatrica su Davide Fontana, il 43enne bancario milanese che ha confessato il brutale omicidio di Carol Maltesi, la 26enne di Rescaldina che abitava nella casa di corte di via Melzi (come lo stesso Fontana). La Corte del Tribunale di Busto Arsizio aveva infatti conferito l'incarico a Mara Pertini, medico psichiatra di Milano, che in queste settimane ha incontrato Fontana in carcere. Il termine per depositare i risultati della perizia erano fissati per il 3 maggio 2023 ma subiranno invece uno slittamento di 15 giorni.

Fontana resta in isolamento

Intanto Fontana (il cui avvocato difensore Stefano Paloschi ha confermato il medico Nicola Poloni come consulente per la perizia) rimane rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio sempre in isolamento a titolo cautelativo anche dopo le minacce che aveva ricevuto.