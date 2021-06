Omicidio ad Arese: i tre figli della coppia sono stati affidati al momento al Comune

Omicidio ad Arese sabato 19 giugno: tre figli della coppia sono stati affidati al momento al Comune

Sabato 19 giugno, ad Arese, Silvia Susana Villegas Guzman, una donna di 48 anni, è stata uccisa per opera del marito Jaime Moises Rodriguez Diaz, 41enne originario del Messico. Questa mattina. lunedì 21 giugno, il pm di Milano, Giovanni Tarzia, ha inoltrato all'ufficio del gip la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere con le accuse di omicidio e tentato omicidio, aggravate dai rapporti di parentela, per Jaime Moises Rodriguez Diaz, e per aver, poi, tentato di ammazzare anche uno dei figli, che ha 18 anni.

Stando alle indagini dei Carabinieri di Rho e della Procura, l'uomo ha soffocato all'alba la moglie, probabilmente con un cuscino (l'autopsia disposta potrà chiarire meglio le cause). Con lei aveva spesso, a dire dei vicini, litigi violenti perché credeva che avesse una relazione.

Rodriguez Diaz avrebbe poi anche cercato di assassinare il suo primogenito con cui discuteva e si scontrava. Il ragazzo, ancora nel dormiveglia, si è trovato il padre seduto vicino che chiedeva di parlare con lui e al suo rifiuto l'uomo ha preso una cintura di nylon per strangolarlo. «Ho ucciso tua madre e ora tocca a te», ha detto al 18enne, che fortunatamente è riuscito a opporre resistenza e a salvarsi. Dalle indagini è emerso il carattere «dispotico» e «autoritario» del 41enne, che dovrebbe essere interrogato dal gip tra domani e dopodomani, mentre davanti al pm non ha risposto alle domande. I tre figli della coppia (il più piccolo ha 10 anni) sono stati affidati al momento al Comune di Arese.