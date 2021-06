L'uomo che ha ucciso la moglie ha tentato di farsi del male

Ha tentato di farsi del male l'uomo che sabato mattina, 19 giugno, ha ucciso la moglie di 48 anni a coltellate. Forse per la disperazione, il 41enne, secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, avrebbe utilizzato un coltello da cucina per autoinfliggersi delle ferite da taglio agli avambracci e due piccole ferite da punta e taglio sotto al costato.

L'uomo è piantonato in ospedale

L'omicidio è avvenuto sabato mattina intorno alle 7 in un appartamento di via Paradiso ad Arese. Il 41enne, arrestato, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate, dove è piantonato dai Carabinieri.

L'omicidio

Dai primi accertamenti svolti dal personale del Nucleo Investigativo di Milano, la causa della morte sembrerebbe riconducibile ad un trauma all'arcata sopraccigliare destra della vittima. Sul posto anche il medico legale.

Il delitto mentre i figli erano in casa

La coppia ha tre figli che, secondo quanto riferito, si trovavano in casa al momento del delitto. La famiglia si era tarsferita un mese fa dal Messico ad Arese.