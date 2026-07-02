Oggi l’ultimo saluto a Luca Pani, morto improvvisamente a 33 anni

Il funerale sarà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso.

Sarà celebrato oggi pomeriggio, giovedì 2 luglio, a Bareggio il funerale di Luca Pani, il 33enne scomparso improvvisamente mercoledì 24 giugno in seguito a un malore che lo aveva colto subito dopo il rientro a casa.

Oggi a Bareggio il funerale di Luca Pani

Residente a Santo Stefano Ticino ma cresciuto a Bareggio e molto conosciuto in tutto il territorio, Luca aveva suonato fin da ragazzo come sassofonista nel Corpo musicale bandistico di San Pietro all’Olmo e faceva parte da 16 anni della Mirò Music School di Sedriano. Lavorava come tutor per l’Università eCampus. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio.

Gli omaggi e i ricordi commossi

Rosa Bulfaro, titolare della Mirò Music School, lo ha ricordato come “un figlio, un fratello, un amico”, mentre la banda di San Pietro all’Olmo ha voluto rendere omaggio alla sua bontà d’animo e alla sua passione per la musica. Anche il Cineteatro San Luigi di Bareggio, dove era proiezionista, gli ha dedicato un messaggio affettuoso: “Persona deliziosa e disponibile. Buon viaggio Luca. Fai vedere anche lì i film, ma quelli belli…”. Amici e colleghi lo ricordano soprattutto per il suo sorriso e per quella voglia di cantare che lo accompagnava sempre, anche durante il lavoro dietro al proiettore del cineteatro.

L’ultimo saluto alle 15

Questo pomeriggio la comunità si ritroverà per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il funerale sarà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso. Dopo la cerimonia funebre, la salma proseguirà per il cimitero cittadino accompagnata da un corteo in auto.