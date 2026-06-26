Lutto per Luca, morto a 33 anni.
Luca Pani
Dolore e sgomento per l’improvvisa morte di Luca Pani, giovane classe 1992 molto conosciuto in tutto il territorio. Residente a Santo Stefano Ticino, molto conosciuto a Bareggio, suonava sin da quando era ancora un ragazzo nel corpo musicale bandistico di San Pietro all’Olmo come sassofonista. Lavorava da alcuni mesi come tutor per l’Università E Campus.
Mirò music school
Con il cuore spezzato e l’anima tremante, a nome di tutta la grande famiglia Miró, ci troviamo oggi a dover comunicare una notizia che mai avremmo voluto ricevere, né pronunciare. Abbiamo perso Luca. Per noi non era soltanto una persona che faceva parte della nostra realtà. Luca era un figlio, un fratello, un amico. Era casa. Era famiglia. Da 16 anni camminava accanto a noi, con quella sua presenza unica, luminosa, gentile, educata, rara. Una di quelle anime che non passano semplicemente nella vita degli altri: la attraversano, la scaldano, la migliorano, la lasciano diversa per sempre. Siamo straziati. Ci stringiamo con tutto l’amore possibile alla sua famiglia, condividendo un dolore che non trova parole sufficienti, perché ci sono perdite che non si spiegano, si possono solo piangere. E oggi tutta la Miró piange Luca. Martedì mi hai salutata abbracciandomi forte. Mi hai detto che con Spot ti avevo regalato la settimana più bella della tua vita. E adesso. Così te ne vai? Dopo aver cantato in quel modo “Joyful” con la mia Chiara e i tuoi fratelli del coro, dopo tutto l’amore, i sorrisi, la dolcezza e la luce che ogni giorno hai regalato a ciascuno di noi? Non ci sono parole per raccontare questo strazio. So soltanto che io ho perso un figlio. E tutta la Miró ha perso una persona unica, un fratello, un amico, un’anima speciale e irripetibile. Luca, tu eri gentilezza, educazione, entusiasmo, cuore. Eri uno di quelli che ti restano addosso, che ti restano dentro. Uno di quelli che, anche quando non ci sono più, continuano a farsi sentire in ogni nota, in ogni abbraccio, in ogni ricordo, in ogni canzone. Adesso ti immaginiamo già lì, in prima fila tra gli angeli, a cantare con loro con la stessa luce con cui cantavi qui con noi. E noi ti promettiamo che non ti lasceremo andare davvero. Ti porteremo sempre nel cuore. Ogni volta che canteremo, ogni volta che una voce si unirà a un’altra, ogni volta che nascerà un coro, ci sarai anche tu. Canteremo pensando a te. Per sempre parte della nostra famiglia.Per sempre Luca. Per sempre Miró
Banda di San Pietro all’Olmo
Anche a San Pietro all’Olmo forte il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giovane. Il concerto d’estate in programma domani sera nella piazza della Chiesa Vecchia in occasione della festa patronale non si terrà. In corso le valutazioni per decidere se suonare alcuni brani in ricordo di Luca.
Ci sono giorni in cui non si trovano parole per esprimere il dolore e lo sgomento che all’improvviso ci assale. Oggi è uno di questi, in cui ci troviamo a comunicare la scomparsa improvvisa del nostro giovane saxofonista Luca Pani. Non dimenticheremo mai la sua bontà d’animo, la sua simpatia e la sua voglia di fare belle esperienze. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro che come noi hanno avuto la fortuna di averlo come amico per un tratto di strada,davvero troppo corto.
Autopsia
Da quanto noto, il giovane è mancato a causa di un malore che lo ha colto al rientro a casa nella serata di mercoledì. Nonostante i tentativi di soccorrerlo in strada, l’intervento dei sanitari non è stato sufficiente a fargli riprendere conoscenza. L’autopsia chiarirà le ragioni di questa morte prematura che lascia tanto dolore in tutto il territorio, per un giovane ricordato da tutti per la gentilezza e la passione per la musica.