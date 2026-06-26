Lutto per Luca, morto a 33 anni.

Ad annunciarlo Rosa Bulfaro, guida della Mirò Music School di Sedriano di cui Pani faceva parte.

Con il cuore spezzato e l’anima tremante, a nome di tutta la grande famiglia Miró, ci troviamo oggi a dover comunicare una notizia che mai avremmo voluto ricevere, né pronunciare. Abbiamo perso Luca. Per noi non era soltanto una persona che faceva parte della nostra realtà. Luca era un figlio, un fratello, un amico. Era casa. Era famiglia. Da 16 anni camminava accanto a noi, con quella sua presenza unica, luminosa, gentile, educata, rara. Una di quelle anime che non passano semplicemente nella vita degli altri: la attraversano, la scaldano, la migliorano, la lasciano diversa per sempre. Siamo straziati. Ci stringiamo con tutto l’amore possibile alla sua famiglia, condividendo un dolore che non trova parole sufficienti, perché ci sono perdite che non si spiegano, si possono solo piangere. E oggi tutta la Miró piange Luca. Martedì mi hai salutata abbracciandomi forte. Mi hai detto che con Spot ti avevo regalato la settimana più bella della tua vita. E adesso. Così te ne vai? Dopo aver cantato in quel modo “Joyful” con la mia Chiara e i tuoi fratelli del coro, dopo tutto l’amore, i sorrisi, la dolcezza e la luce che ogni giorno hai regalato a ciascuno di noi? Non ci sono parole per raccontare questo strazio. So soltanto che io ho perso un figlio. E tutta la Miró ha perso una persona unica, un fratello, un amico, un’anima speciale e irripetibile. Luca, tu eri gentilezza, educazione, entusiasmo, cuore. Eri uno di quelli che ti restano addosso, che ti restano dentro. Uno di quelli che, anche quando non ci sono più, continuano a farsi sentire in ogni nota, in ogni abbraccio, in ogni ricordo, in ogni canzone. Adesso ti immaginiamo già lì, in prima fila tra gli angeli, a cantare con loro con la stessa luce con cui cantavi qui con noi. E noi ti promettiamo che non ti lasceremo andare davvero. Ti porteremo sempre nel cuore. Ogni volta che canteremo, ogni volta che una voce si unirà a un’altra, ogni volta che nascerà un coro, ci sarai anche tu. Canteremo pensando a te. Per sempre parte della nostra famiglia.Per sempre Luca. Per sempre Miró