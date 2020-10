Oggi i funerali di Riccardo, 18 anni

Si svolgono oggi i funerali di Riccardo Bona, 18 anni, morto in seguito al grave incidente stradale di lunedì 19 in via Espinasse a Magenta.

I funerali di Riccardo

Amici e parenti della giovane vittima della strada si ritroveranno oggi sabato 24 ottobre, alle 14 e 30, nella Basilica di Magenta. Qui verrà celebrata la funzione funebre.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto lunedì, in via Espinasse. Riccardo viaggiava a bordo della sua motocicletta Kawasaki quando per cause ancora in fase di accertamento è andato a sbattere contro un palo della luce a lato carreggiata. Terribile lo schianto: sul posto sono accorsi ambulanza e forze dell’ordine. Riccardo è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale, ma lì ha perso la vita il giorno seguente.

