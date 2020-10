Schianto a Magenta: grave motociclista di 18 anni FOTO e VIDEO

Schianto a Magenta: grave motociclista di 18 anni trasportato in codice rosso in ospedale.

Polizia locale, Carabinieri, ambulanza, automedica ed elisoccorso sono accorsi in via Espinasse a Magenta questa mattina, lunedì 19 ottobre, poco prima di mezzogiorno, per soccorrere un motociclista di 18 anni rimasto gravemente coinvolto in un incidente. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La strada al momento è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra la parte finale di via Espinasse fino alla rotonda che porta a Marcallo, per agevolare l’intervento dei soccorritori.

