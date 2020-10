Esito tragico per lo scontro auto-moto avvenuto ieri a Magenta: il 18enne centauro non ce l’ha fatta

Incidente a Magenta: morto il motociclista 18enne

Esito tragico per l’incidente che ha visto coinvolte una moto ed un’auto nella mattinata di ieri a Magenta in via Espinanasse: il 18enne alla guida della moto, Riccardo Bona, purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirato all’ospedale Niguarda dove era stato portato in gravi condizioni.

Ecco cosa è successo

Polizia locale, Carabinieri, ambulanza, automedica ed elisoccorso sono accorsi in via Espinasse a Magenta ieri mattina, lunedì 19 ottobre, poco prima di mezzogiorno, per soccorrere un motociclista di 18 anni rimasto gravemente coinvolto in un incidente. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta.

