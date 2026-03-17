Nuovo incidente a Seguro, grave motociclista

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Settimo Milanese, in via Fermi nella frazione di Seguro.

Incidente Seguro

Un motociclista di 40 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano dopo lo scontro con una vettura in via Fermi. L’uomo è stato sbalzato dal proprio mezzo ed è finito a terra, riportando serie ferite alla testa e a un braccio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e 30.

Motociclista in codice rosso

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza. Dopo i soccorsi sul luogo dell’incidente il motociclista è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del nosocomio milanese. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 18.

Si tratta del secondo grave incidente stradale avvenuto sulle strade di Seguro nelle ultime settimane.