Tragedia a Seguro, investito 89enne

Incidente mortale poco fa a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro: vittima un uomo di 89 anni.

Incidente via Edison

Incidente mortale poco fa a Settimo Milanese in via Edison. Un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la strada.

Morto 89enne

Sul posto la Polizia locale di Settimo milanese e i mezzi di soccorso, il cui intervento è stato però inutile.

Travolto dal tir

Secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo si era recato in farmacia a Seguro per l’acquisto di alcuni medicinali. Aveva lasciato l’automobile in sosta al centro della carreggiata, dove è presente uno spartitraffico. Uscito dal negozio, mentre raggiungeva la vettura, è stato investito e ucciso da un tir che transitava in direzione Settimo Centro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 e 30. In corso i rilievi. Sul posto la Polizia Locale, che ha chiuso l’accesso alla via. Soccorso anche l’autista del tir, in codice verde.