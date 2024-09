Nuovo comandate per il Gruppo Carabinieri di Rho

Cambio di comando al Gruppo Carabinieri di Rho. Dopo due anni di impegnativo servizio Il Colonnello Gennaro Cassese lascia il Comando del Gruppo di Rho per assumere l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Al suo posto il Tenente Colonnello Emanuela Rocca, proveniente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

Durante il suo mandato, il Colonnello Cassese ha promosso importanti iniziative per rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio e ha lavorato attivamente per aumentare il livello di sicurezza percepita nella comunità.

Il nuovo responsabile del Gruppo dei Carabinieri di Rho, il Tenente Colonnello Emanuela Rocca, classe 1980, è originaria della vicina Desio. Ha intrapreso la carriera militare nel 2000, frequentando l’Accademia Militare di Modena Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed esterna, il Tenente Colonnello Emanuela Rocca. Dal 2005 al 2007, con il grado di Tenente, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone alla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri nella sede di Firenze e, dal settembre 2007 all’aprile 2010, è stata Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno, dove è stata promossa al grado di Capitano.

Dal 2010 al 2014 è stata Comandante della Compagnia Carabinieri di Tivoli e dal 2011 al 2013, con nomina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha ricoperto anche l’incarico di delegato per le Forze Armate Italiane presso il Nato Commitee on gender perspectives. Dal 2014 è stata Comandante della Compagnia Carabinieri di Messina Centro, dove viene promossa Maggiore, per poi essere trasferita nel 2017 al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri presso l’Ufficio Addestramento e Regolamenti, ultimo incarico prima di assumere quello di Comandante del Gruppo Carabinieri di Rho.

Il Colonnello Gennaro Cassesse, arrivato a Rho a settembre del 2022 è stato, promosso nel 2024 Colonnello, ed è stato destinato quale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro.