Nuovo allarme bomba, studenti mandati a casa

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Nuovo allarme bomba, evacuati gli studenti del Marcora di Inveruno.

«C’è una bomba a scuola»

Ieri la mail che annunciava la presenza di un ordigno (inviata a circa 6mila scuole italiane) era arrivata anche lì, ma in classe nessuno si era accorto di niente. A differenza di quanto accaduto in altri comuni (a Legnano, per esempio, erano state evacuate sette scuole), all’istituto superiore di Inveruno le lezioni erano andate avanti regolarmente e i ragazzi avevano saputo della raffica di allarmi solo al suono della campanella. Stamattina, giovedì 12 novembre, invece, la dirigente scolastica Rosa Pastore ha disposto l’uscita precauzionale dalle sedi di via Marcora e via Buonarroti: circa 918 studenti e 211 tra docenti e personale Ata. Non un’uscita momentanea in attesa dei controlli, ma la fine anticipata della giornata di lezioni.

La decisione della dirigente

Alle 10.48 alla casella di posta istituzionale è arrivato un altro messaggio minatorio, che annunciava un ordigno o un atto violento all’interno dell’edificio. La dirigente ha avvisato la stazione dei Carabinieri di Cuggiono, che sono intervenuti e, come si legge nel provvedimento, hanno condiviso la sua scelta, e ha informato il sindaco di Inveruno. L’uscita è stata fissata alle 11.25. Nel provvedimento la dirigente spiega che non era possibile accertare in tempi compatibili con la sicurezza delle persone se la minaccia fosse fondata o meno: pur potendo rivelarsi un falso allarme, riguardava un pericolo potenzialmente grave e immediato. Per questo, in applicazione del principio di precauzione, andava trattata come fondata.

Ieri i controlli e le lezioni regolari

Mercoledì era andata diversamente. Nel tardo pomeriggio, in una comunicazione a famiglie, studenti e personale, la dirigente aveva spiegato che anche la scuola aveva ricevuto in mattinata il messaggio minatorio. La scuola ne aveva conservato una copia integrale e aveva avvisato i Carabinieri di Cuggiono, che avevano controllato l’edificio di via Marcora e la sede dell’istituto Lombardini, con esito negativo. Era stato informato anche il sindaco, che come autorità locale di protezione civile si era recato a scuola con la Polizia Locale. La dirigente aveva poi invitato le famiglie ad affidarsi solo alle comunicazioni ufficiali, a non diffondere notizie non verificate sui social e nelle chat e a parlare con i figli con serenità.

Una nuova mail

Stamattina nuovi messaggi minatori sono arrivati nelle caselle di posta di diverse scuole italiane, a meno di un giorno dalla prima ondata: secondo La Tecnica della Scuola, i primi alle 9.39. Rispetto a ieri il tono è più aggressivo e anche il mittente è diverso: l’indirizzo appartiene al dominio del Ministero dell’Istruzione filippino, mentre la mail di mercoledì sarebbe partita da un profilo compromesso di un’università di Taiwan. La firma invece è la stessa. Il nuovo testo contiene altre minacce e richieste rivolte al governo. Toccherà agli investigatori accertare se gli account siano stati violati o falsificati.

L’inchiesta

La mail è arrivata nella stessa mattina in cui la premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni proprio sul tema degli allarmi. Sui messaggi di mercoledì la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e minacce gravi.

Le altre scuole

Il Marcora non è l’unica scuola del territorio raggiunta dalla nuova mail. Le segnalazioni alle forze dell’ordine sarebbero arrivate da almeno una ventina di istituti della zona, forse una ventina. Solo in due casi però i dirigenti scolastici hanno deciso di far uscire studenti e personale: a Inveruno e a Casorezzo. A Legnano e negli altri comuni le lezioni sono proseguite.