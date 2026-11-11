Raffica di allarmi bomba: scuole evacuate e controlli

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Raffica di allarmi bomba nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre. A Legnano sarebbero otto gli istituti interessati dalle segnalazioni, arrivate attraverso email anonime che avvertivano della possibile presenza di ordigni esplosivi negli edifici. Tutte le scuole coinvolte sono state evacuate.

Otto scuole evacuate per allarme bomba

Tra gli istituti interessati figurano il Dell’Acqua, il Bernocchi, gli istituti comprensivi Manzoni e Bonvesin, le scuole Cavour, i cui alunni sono attualmente ospitati alle Carducci per consentire i lavori di ristrutturazione della loro sede, e il liceo Galilei.

Forze dell’ordine e Vigili del fuoco impegnati nei controlli

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Digos, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco, per seguire le operazioni e fornire supporto agli istituti, anche sul fronte della viabilità.

L’ondata di segnalazioni riguarda numerose scuole in tutta Italia. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle verifiche insieme ai Vigili del fuoco, mentre artificieri e unità cinofile sono al lavoro su una cinquantina di istituti solo nella città di Milano. La certezza sull’eventuale presenza di ordigni può essere fornita soltanto attraverso questi controlli specialistici. In questa fase, la decisione sull’evacuazione degli edifici spetta ai dirigenti scolastici, che possono contare sul supporto delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e della viabilità.

La mail anonima dal «Vilayat di Misoginistan»

All’origine dell’allarme c’è una comunicazione anonima inviata alle dirigenze scolastiche di diversi istituti italiani. Nel messaggio, il mittente, che si presenta come Mikhail Andropov e fa riferimento a una sedicente organizzazione denominata «Vilayat di Misoginistan», minaccia una strage e afferma di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio. Nella stessa email compare anche una minaccia nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Non è la prima volta che un allarme di questo genere interessa le scuole legnanesi: un episodio analogo si era verificato lunedì 19 ottobre all’istituto di via dei Salici, dove erano scattate le evacuazioni e i controlli con artificieri e unità cinofile.