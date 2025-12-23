Nuova rapina dopo il colpo all’Esselunga e nonostante l’obbligo di firma: arrestato ancora

Il 20enne, brasiliano, aveva già colpito l'1 dicembre a Legnano; ora è toccato al Conad di Rescaldina dove ha cercato la fuga con 300 euro di bottiglie di spumante

Nuova rapina da parte di un 20enne brasiliano a Rescaldina che aveva già colpito l’Esselunga nelle scorse settimane a Legnano.

Nuova rapina nonostante l’obbligo di firma

Era l’1 dicembre 2025 quando, con un complice, aveva messo a segno una rapina impropria all’Esselunga di viale Sabotino a Legnano, in quell’occasione aveva colpito e ferito con una tenaglia il direttore del supermercato, un’addetta della security e un’anziano cliente. Arrestato, per lui, brasiliano allora 19enne, era stato disposto l’obbligo di firma. Ma di smettere di rubare non ne aveva nessuna intenzione. Diventato nel frattempo 20enne, ecco che la sera di venerdì 19 dicembre 2025, ha colpito al supermercato Conad di Rescaldina.

L’accaduto

Una volta entrato, ha iniziato a girare tra i vari scaffali prendendo diverse bottiglie di spumante (del valore complessivo di 300 euro). E’ stato notato da un addetto alla sicurezza, che ha cercato di fermarlo. Ma ha ricevuto degli spintoni col 20enne che ha cercato di allontanarsi. A raggiungerlo e bloccarlo nel parcheggio sono stati i Carabinieri (che nel frattempo erano stati allertati): il 20enne è stato arrestato. Per lui sono stati disposti i domiciliari.