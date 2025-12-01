Rapina all’Esselunga, ferito il direttore e due dipendenti

Rapina all’Esselunga di viale Sabotino a Legnano.

Rapina all’Esselunga

Una mattinata decisamente movimentata quella che si è vissuta la mattina di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, all’interno dell’Esselunga di viale Sabotino di Legnano. Erano circa le 10 quando, due uomini un 19enne e un 23enne, stranieri, hanno messo a segno una rapina nel supermercato. Armati di cacciavite, si sono impossessati di alcuni smartwatch. Ne è nata una colluttazione con il direttore e due dipendenti rimasti feriti.

L’arrivo dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 23enne è stato bloccato subito, il 19enne è stato individuato poco dopo nella zona della stazione ferroviaria. Per i due è scattato l’arresto per rapina.