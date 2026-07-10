Notte di fuoco a Cuggiono: brucia il palazzo di fronte all’ospedale, tanto spavento

Notte di paura a Cuggiono alle prese con un vasto incendio che ha interessato dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 10 luglio, una palazzina che si trova di fronte all’ospedale e ospita numerose famiglie e due negozi, uno di articoli sportivi e l’altro di pasticceria.

Il rogo partito intorno all’una di notte da un balcone nella parte superiore dell’edificio

I residenti sono stati fatti evacuare. Qualcuno di loro, forse un paio, sono rimasti lievemente intossicati. Ma in generale il rogo, scaturito da uno dei balconi situati nella parte superiore dell’edificio, avrebbe potuto riservare conseguenze ben più gravi. Ad intervenire sono stati in maniera decisiva una trentina di Vigili del Fuoco. Sul posto anche ambulanze, carabinieri e il sindaco Sergio Berra.

L’intervento decisivo dei Vigili del Fuoco

I pompieri sono intervenuti con una decina di mezzi e due autoscale. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono quindi proseguite per qualche ora. Le fiamme sono state domate e la palazzina è infine tornata in sicurezza.