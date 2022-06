Notte di controlli interforze: un arresto, una patente revocata e locali multati per 2mila euro

Notte di controlli congiunti a Legnano.

Notte di controlli interforze: sotto esame 156 persone e 36 veicoli

A metterli a segno, nella serata di ieri, venerdì 24 giugno 2022, è stata Polizia di Stato congiuntamente con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Il servizio coordinato era finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e delle condotte illecite tipiche del fine settimana, anche al fine di preservare la tranquillità alla collettività e alimentare la percezione di sicurezza. Gli equipaggi delle forze dell’ordine presenti sul territorio legnanese, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno monitorato le aree urbane di maggiore criticità della città quali largo Tosi, Parco Falcone e Borsellino, piazza Monumento, area Cantoni, l’area della stazione e l'Oltrestazione, con particolare riferimento ad alcune attività commerciali (dove sono stati controllati numerosi avventori con precedenti di polizia). Complessivamente sono stati effettuati sei posti di controllo: le forze dell'ordine hanno controllato 156 persone e 36 veicoli, di cui sei sono finiti sotto sequestro.

Uno straniero irregolare in manette, due ubriachi allontanati

Sono stati inoltre accompagnati per identificazione e per i dovuti approfondimenti quattro stranieri irregolari, di cui uno successivamente arrestato perché destinatario di un provvedimento di carcerazione per reati precedentemente commessi e condannato a un anno di reclusione, due sanzionati amministrativamente per manifesta ubriachezza (nei confronti di questi ultimi è stato pertanto adottato l’ordine di allontanamento). Complessivamente tre stranieri con svariati precedenti a carico sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione. Infine una persona è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.

Novantuno automobilisti multati, due patenti ritirate e una revocata

Nell’ambito della prevenzione della sicurezza in ambito stradale sono state elevate 91 sanzioni amministrative, in particolare per mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e due persone sono state indagate per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente; inoltre una patente è stata revocata.

Alcol ai minori e violazioni igienico sanitarie: sei locali sanzionati

Congiuntamente, inoltre, ciascuno secondo le specifiche funzioni, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno proceduto al controllo di sei attività commerciali riscontrando violazioni in materia igienico sanitaria, di occupazione di spazio pubblico e la somministrazione di alcolici a minori di anni 18, per un importo di circa 2mila euro e violazioni in materia tributaria.