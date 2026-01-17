Omicidio di Vasilica Potincu.

Niente rito abbreviato per Andrea Mostoni

Niente rito abbreviato per Andrea Mostoni il 28enne operaio di Robecco sul Naviglio, cresciuto a Canegrate, accusato di essere l’assassino di Vasilica Potincu la escort 35enne trovata uccisa a coltellate in un condominio di via Stelvio il 25 maggio 2025 a Legnano.

Il gup ha infatti detto no alla richiesta di rito abbreviato arrivata dalla difesa del giovane e il 27 gennaio 2026 il processo prenderà il via nel tribunale di Busto Arsizio.

L’accaduto

In quel pomeriggio di maggio del 2025, quanto in città si stava svolgendo il Palio delle contrade, un vicino di casa aveva trovato il corpo della donna a terra, con un coltello nella schiena. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano erano partite subito e si erano concentrate fin dai primi istanti su Mostoni (ex cliente della escort), con la quale sognava una relazione e aveva fatto dei regali (fino a un valore di 50mila euro) che poi rivoleva indietro.