Il 28enne, residente a Robecco e cresciuto a Canegrate, è accusato di aver ucciso la escort Vasilica Potincu a Legnano

Chiesto il giudizio immediato per Andrea Mostoni (cresciuto a Canegrate e residente a Robecco sul Naviglio), in carcere con l’accusa di essere l’assassino di Vasilica Potincu, la escort uccisa a Legnano a maggio 2025.

Chiesto il giudizio immediato per Andrea Mostoni

Andrea Mostoni, 28enne di Robecco sul Naviglio e cresciuto a Canegrate, è in carcere con l’accusa di aver ucciso Vasilica Potincu, la 35ene di origini romene, trovata senza vita in un appartamento di via Stelvio a Legnano nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025. Ora, nei suoi confronti, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha chiesto il giudizio immediato (procedimento penale col quale è possibile passare alle fasi dei dibattimento senza udienza preliminare) in vista del processo che lo vedrà imputato.

L’accaduto

In quel pomeriggio di maggio, quanto in città si stava svolgendo il Palio delle contrade, un vicino di casa aveva trovato il corpo della donna a terra, con un coltello nella schiena. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano erano partite subito e si erano concentrate fin dai primi istanti su Mostoni (ex cliente della escort), con la quale sognava una relazione e aveva fatto dei regali (fino a un valore di 50mila euro) che poi rivoleva indietro. La vittima di lui aveva paura.