Donna uccisa, il 29enne fermato era ossessionato da lei. La vittima aveva paura

Donna uccisa a Legnano, il 29enne Andrea Mostoni di Robecco con Induno (aveva vissuto a Canegrate e Busto Garolfo) fermato per l'omicidio era ossessionato dalla vittima.

Donna uccisa, il fermato era ossessionato da lei

Era ossessionato da lei. Tanto da farle regali. Ma di lui Vasilica Potincu, la donna di 35 anni uccisa a coltellate in un appartamento di via Stelvio a Legnano, aveva paura. Tanto che era arrivata a diffidarlo (pur senza mai sporgere denuncia) di avvicinarsi a lei. E' quanto emerge all'indomani del fermo di Andrea Mostoni, operaio 29enne di Robecco sul Naviglio (che prima ha vissuto a Canegrate e Busto Garolfo) scattato ieri, mercoledì 28 maggio 2025, dopo le perquisizioni in mattinata da parte dei Carabinieri. Mostoni era stato cliente di Potincu, che faceva la escort proprio in quell'appartamento, dove è stata trovata senza vita nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025.

Il fermo

Il fermo di Mostoni, che nell'interrogatorio in Procura si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è detto innocente, è scattato dopo che gli inquirenti avevano analizzato le immagini delle telecamere che sorvegliano le targhe in entrata e uscita dalla città di Legnano, trovando riscontri anche con gli abiti indossati dal giovane.