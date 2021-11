Muore a un mese dall'investimento

Il lutto

L'83enne parabiaghese è deceduta a un mese dall'investimento in viale Lombardia: stamani, venerdì 26 novembre 2021, i funerali.

È stato un fulmine a ciel sereno: purtroppo non ce l’ha fatta Maddalena Agosti, la donna di 83 anni che era stata investita il 28 ottobre 2021, mentre stava attraversando la strada in viale Lombardia a Parabiago.

Erano circa le 14.50 di giovedì 28 ottobre quando i soccorsi erano stati allertati in codice rosso per prestare i primi aiuti all’83enne investita mentre attraversava viale Lombardia all’altezza delle strisce pedonali. Sul posto erano giunte prontamente un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia Locale di Parabiago, che subito si era messa al lavoro per capire la dinamica del grave incidente.

Di fatto, Maddalena Agosti stava attraversando la Provinciale, mentre l’auto che l’ha investita usciva da via Fermi per immettersi in viale Lombardia in direzione Busto Garolfo.

Era sembrata subito in gravi condizioni

Maddalena era sembrata subito in gravi condizioni; infatti aveva riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e uno al bacino. In un primo momento era stata infatti portata in rianimazione in prognosi riservata. Nelle settimane successive però tutto aveva fatto ben sperare in una sua ripresa, tanto che sembrava essere ormai fuori pericolo.

La città piange Maddalena Agosti

Purtroppo però questa settimana è giunta la terribile notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: Maddalena si è spenta martedì 23 novembre, a circa un mese da quel terribile incidente. Tutta la città si stringe attorno alla sua famiglia in un intenso abbraccio ideale. I funerali si terranno stamani, venerdì 26 novembre, alle 9.30, partendo dalla Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Parabiago.