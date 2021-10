Parabiago, paura per una donna di 83 anni

I soccorsi

Ambulanza e automedica in via Fermi a Parabiago per soccorrere una donna di 83 anni, che sarebbe in gravi condizioni.

Momenti di paura per una donna di 83 anni che nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, si è accasciata a terra in via Fermi per cause ancora in corso di accertamento.

Paura per un'83enne a Parabiago

Erano circa le 14.50 di oggi, giovedì 28 ottobre, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per prestare soccorso a una donna di 83 anni che si è accasciata a terra in via Fermi a Parabiago per cause ancora in accertamento. Sul posto, in codice rosso, un'ambulanza e un'automedica. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale di Parabiago. Le condizioni della donna sarebbero gravi.