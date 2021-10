Investita mentre attraversa: l'anziana resta grave

Paura a Parabiago

Si trova in rianimazioni in prognosi riservata l'83enne che ieri, giovedì 28 ottobre 2021, è stata investita a Parabiago.

L'anziana investita resta grave

La donna, a causa dell'impatto con la macchina, ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e pure al bacino. Appena giunta, in codice rosso, all'ospedale di Legnano è stata portata in rianimazione, dove si trova ancora oggi in prognosi riservata.

Cos'è successo

Erano circa le 14.50 di ieri, giovedì 28 ottobre, quando i soccorsi erano stati allertati per prestare soccorso alla donna di 83 anni investita mentre stava attraversando viale Lombardia, all'altezza di via Fermi. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire, ma le condizioni dell'anziana erano sembrate subito gravissime, tanto che i soccorsi erano stati allertati in codice rosso. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, anche la Polizia Locale di Parabiago.