Motoclub in lutto: si è spento Giacomo Garavaglia

Motoclub Inverunese in lutto per la scomparsa di Giacomo Garavaglia, decano dell’associazione.

Motoclub in lutto per Nino

Nato in paese il 21 dicembre 1935, Nino (così era conosciuto da tutti) si è spento lunedì 22 febbraio 2021. Con i suoi 85 anni compiuti da poco, era il decano dei biker inverunesi. La passione per le due ruote a motore in lui era fortissima: ha partecipato ai raduni fino allo scorso anno, e in passato è stato protagonista di indimenticabili imprese. In sella alla sua moto ha raggiunto Capo Nord, è stato in Irlanda, in Scozia e ha macinato tantissimi chilometri sulle Alpi italiane e francesi. Tanti lo ricordano in sella alla sua Honda rossa fiammante, arrivare per l’irrinunciabile rito dell’aperitivo alla domenica dopo aver girato per la Lombardia e i dintorni.

Ieri l’ultimo saluto

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, giovedì 25, nella chiesa parrocchiale di San Martino. La salma riposa ora al cimitero cittadino.