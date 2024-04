Brucia il motorino del vicino di casa: è successo a Inveruno.

Brucia il motorino del vicino

Ha incendiato il motorino del vicino di casa. E’ quanto successo a Inveruno la sera di lunedì e che ha visto arrivare sul posto i Carabinieri. Tutto era nato a causa di una discussione avvenuta tra vicini di casa, in via Dante. E’ così che uno dei due, aveva deciso di passare dalla parole ai fatti. Come? Incendiando il grosso scooter, un Tmax, del tizio che viveva poco distante da lui.

L’uomo, 56 anni, aveva infatti preso del liquido infiammabile e si era diretto verso la zona in cui era parcheggiato il motociclo.

Ha aperto la bottiglia contenente il liquido, e l’ha versato su una delle gomme del mezzo. Poi ha estratto un accendino e ha appiccato il fuoco.

L'intervento e la denuncia

Pochi istanti dopo i residenti, vedendo le fiamme, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Quando i militari hanno parlato con il proprietario del mezzo, questi ha subito indicato i suoi sospetti verso il vicino; vicino che ha ammesso di essere stato l’autore del gesto e di aver cercato di spegnere le fiamme. L’autore dell’incendio è stato denunciato per danneggiamento.