I Sex-antottini di corsa per i ragazzi malati: raccolti oltre 5mila euro

Sono contenti «I sex-antottini» per l’obiettivo raggiunto alla Maratona di Milano.

Un'altra impresa sportiva all'insegna della solidarietà per i Sex-antottini

I quattro amici podisti di Inveruno hanno partecipato alla grande kermesse meneghina, andata in scena domenica 7 aprile, nella categoria staffetta, la Relay Marathon, corsa per sostenere organizzazioni no profit. Leonardo Belloli, Massimo Binaghi, Roberto Ravizza e Gianluca Belloli hanno corso per Acmt-Rete e sono riusciti a raccogliere ben 5.237 euro che andranno a finanziare il progetto "Generazione Z – Crescere con la Cmt" un percorso di supporto alla convivenza con la malattia di Charcot-Marie-Tooth (una neuropatia periferica genetica ereditaria, che colpisce il sistema nervoso periferico) per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Il "grazie" all'associazione Acmt-Rete: "Avete dato più voi a noi che viceversa"

Spiegano i quattro podisti:

"Abbiamo avuto la fortuna di correre per Acmt-Rete e di conoscere le fantastiche persone che sono parte dell’associazione. Ringraziamo dirigenti, accompagnatori, volontari, per averci trasmesso molto più di quanto noi siamo riusciti ad aiutarli".

E quello a tutti coloro che hanno risposto al loro appello facendo donazioni

E’ stata una bella esperienza per i quattro amici inverunesi, che ringraziano di cuore tutti coloro che hanno risposto al loro appello e hanno fatto donazioni a favore del progetto Generazione Z permettendo di raggiungere la bella cifra di oltre 5uemila euro.