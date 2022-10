E' morto Simone Borin, il papà della piccola Matilda

Addio a Simone Borin, papà della piccola Matilda avuta dalla legnanese Elena Romani.

E' scomparso Simone Borin

Simone Borin è venuto a mancare all'età di 46 anni. Era ricoverato in ospedale. Era il papà della piccola Matilda, uccisa nel 2005 a Roasio a soli 22 mesi di vita. L'uomo, che aveva avuto la bimba dalla legnanese Elena Romani, era rimasto profondamente scosso dalla tragedia. Quel giorno la piccola si trovava in montagna con la mamma e il nuovo compagno Antonio Cangialosi. Fu trovava morta, la causa fu accertata come provocata da un calcio che aveva colpito la bimba alla schiena. Romani è stata assolta in tutti i gradi di giudizio, assoluzione anche per il compagno.

Ancora senza giustizia

Come detto, quanto accaduto alla figlia aveva scosso e non poco l'uomo. E più volte aveva invocato giustizia per la sua bambina. Il 5 febbraio la Corte suprema aveva chiuso il caso senza nessun colpevole