Se n'è andata all'età di 89 anni Graziella Baroni, grande Dama della contrada La Flora per 20 anni non consecutivi.

Mondo del Palio in lutto per la scomparsa di Graziella Baroni

Lutto nel mondo del Palio a Legnano con la scomparsa a 89 anni di Graziella Baroni. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 3 febbraio, alle 10.30 nella chiesa dei Santi Martiri.

Un saluto speciale è arrivato dalla commissione costumi della Contrada La Flora che ha voluto salutare Graziella:

“Insomma ragazzi, ma come devo dirvelo?”

Questo spesso era l’incipit delle tue frasi, ne avevi una per tutti: grandi, piccini, ma mai nessuno si è offeso o ci è rimasto male.

perché i tuoi discorsi potevano iniziare con un rimprovero ma finivano sempre con un sorriso o un abbraccio.

Amavi la vita di contrada, le feste, le cene (guai se non trovavi la tua sedia lì ad aspettarti), il sorriso dei bambini, quando qualcuno ti adulava.

I tuoi consigli e i tuoi racconti sono diventati parte del vissuto di ognuno di noi. Ci hai insegnato la dedizione, il rispetto, la cura dei dettagli, il sacrificio per tutto quello che concerne la nostra cara e amata Sfilata.

Il valore aggiunto che hai dato al patrimonio storico e culturale della tua Contrada e del Palio in generale nel corso della tua vita, rimarrà un tesoro da custodire gelosamente, ma soprattutto da tramandare.

Eri il nostro punto di riferimento, il nostro libretto degli appunti vivente.

Accettavi a fatica le novità, ma le memorizzavi prima di noi.

Anche volendo, non potremo mai dimenticare tutto quello che ci hai insegnato perché vive in quello che hai realizzato, ma soprattutto nel cuore e nella mente di quelli che hanno avuto l’onore di condividere un pezzetto del tuo percorso di vita.

Succede così quando si prova affetto, quando si crea un legame profondo.

E quel legame cara Gra, lo terremo vivo per sempre, promesso.

Nelle piccole cose di tutti i giorni, in sartoria quando apriremo la porta e ti immagineremo lì seduta a fare l’orlo dell’ ultimo minuto mentre ci dici: “perché insomma ragazzi se non ci penso io qua a portare avanti tutto! Chiamatemi le dame che gli cucio il soggolo! E le cinture? sono strette bene? Ah, e ai musici avete legato i lacci come si deve?” e noi in coro alzeremo gli occhi al cielo e ti diremo: “Si Gra!”

Commissione costumi, Cerimonieri e Gruppo sartoria