Il cordoglio della politica di Settimo per la morte del lavoratore

Il cordoglio della politica di Settimo Milanese per la morte del lavoratore rimasto ferito sul posto di lavoro nel primo pomeriggio di lunedì.

Profondo dolore per la tragica morte di un lavoratore, gravemente ferito in un infortunio avvenuto presso un’impresa locale. Il pensiero di tutto il Consiglio Comunale, in questo momento, va ai familiari e ai colleghi di lavoro a cui esprimiamo - a nome di tutta la città – il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Ribadiamo, anche in questa nuova drammatica circostanza, l’appello per un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. E' necessario che nei soggetti interessati a questo importante e delicato tema sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l'Italia.