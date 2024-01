Grave infortunio sul lavoro a Settimo Milanese poco fa.

Infortunio sul lavoro

Ambulanza, automedica ed elisoccorso sono giunti a Settimo Milanese per soccorrere un uomo sessantenne gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro.

Elisoccorso

Il fatto è avvenuto in un'azienda in via Campaccio 13. La chiamata ai soccorsi è giunta alle 13 e 40, con mezzi e soccorritori del 118 sul posto con il massimo grado d'urgenza, il codice rosso, che comporta il pericolo di vita.

In ospedale

L'incidente è avvenuto all'interno della ditta Satisloh: l'uomo, un uomo 57enne, è stato schiacciato da un bancale carico, riportando gravi traumi al torace e al cranio. E' stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.