Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore di 57 anni che il 29 gennaio era rimasto schiacciato da un bancale di quasi 600 chili a Settimo Milanese.

E' morto l'autotrasportatore schiacciato da un bancale

Non ce l'ha fatta l'uomo di 57 anni che due giorni fa era rimasto schiacciato da un bancale del peso di quasi 600 chili: residente a Saronno, l'uomo si trovava nel piazzale dell'azienda con il suo mezzo dove stava caricando o scaricando il grosso bancale che lo ha schiacciato.

I sanitari sono riusciti a portarlo in ospedale ma dopo due giorni di cure l'uomo non ce l'ha fatta. Da accertare le cause di quanto accaduto.