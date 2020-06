Minacce di morte al sindaco di Corbetta. Venerdì 19 giugno Marco Ballarini ha infatti ricevuto a casa una lettera contenente insulti e minacce di morte. Non è la prima volta che il primo cittadino finisce nel mirino degli haters.

LEGGI ANCHE:

I precedenti: “Auguro ai tuoi figli di morire”

Il caso Vismara

L’esposto contro i vigili

La comandante e l’esposto contro i Carabinieri

A ciò si aggiunge un nuovo tentativo di sabotaggio dell’auto personale della comandante della Polizia Locale, Lia Vismara, protagonista, sul malgrado, di una vicenda giudiziaria nel mese di gennaio.

Anche questo ennesimo fatto è stato denunciato alle autorità competenti.

“Questi episodi si ripetono da quando mia amministrazione ha iniziato una campagna impostata al rispetto delle regole, soprattutto nel comando di Polizia Locale, licenziando due “furbetti” del cartellino in Comune e allontanando diversi fannulloni”, precisa il sindaco.

“Il clima non è facile. Pur avendo grande sostegno dai cittadini è dura ricevere spesso attacchi e minacce pesanti. Aspettiamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, anche se c’è un po’ di scoraggiamento. Le minacce continuano, ma noi non ci facciamo intimorire e aspettiamo fiduciosi. Mi aspetto altre intimidazioni, perchè quando si lavora per ciò che è giusto c’è sempre chi vuole ostacolarti”.