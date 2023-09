Merce avariata o scaduta: controlli al minimarket e al fruttivendolo

Merce avariate sugli scaffali e anche scaduta: questo è quanto hanno trovato gli agenti di Polizia Locale di Nerviano in due attività commerciali della città.

Merce avariata o scaduta: controlli al fruttivendolo e minimarket

In questi giorni, gli agenti del Comando Unico di Polizia Locale hanno effettuato controlli di Polizia Annonaria in due attività commerciali di Nerviano: un attività di vendita di alimenti e bevande per asporto e un fruttivendolo/minimarket. In entrambi gli esercizi sono state trovate irregolarità che hanno portato all’irrogazione di sanzioni per un totale di 10.000 euro.

Nel primo esercizio è stata accertata la mancanza del manuale Haccp, l’assenza di idonei cestini dei rifiuti all’interno del locale e la mancanza di etichettatura in vari contenitori trovati all’interno dei frigor tale non renderne possibile la tracciabilità, la data di produzione e la scadenza.

All’interno del fruttivendolo invece è stata trovata esposta frutta e verdura in cattivo stato di conservazione e alcuni prodotti addirittura avariati. Sugli scaffali sono stati trovati alimenti confezionati scaduti, non erano esposti i prezzi di vendita e, anche in questo caso, non era presente il manuale Haccp.

Infine, all’esterno del locale, sono stati trovati depostati rifiuti indifferenziati maleodoranti.

Il commento del Comandante Stefano Palmieri