Malore sul lavoro per un 71enne: trasportato in ospedale

Malore sul lavoro: 71enne trasportato in ospedale

Un uomo di 71 anni è stato soccorso questa mattina in codice rosso in via Barbara Melzi all'interno di un'azienda: dopo i primi aiuti prestati sul posto da medici e paramedici, arrivato con un'ambulanza e l'automedica, il 70enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano per una dissecazione aortica.