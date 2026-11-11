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Maxi furto di rame in ditta a Cuggiono: rubate 6 tonnellate.

Maxi furto di rame in ditta: rubate 6 tonnellate

Maxi furto di rame in una ditta di Cuggiono. E’ quanto successo nella notte di mercoledì 4 novembre 2026 quando ignoti, probabilmente una banda di malviventi ben organizzata, è entrata in azione in una ditta che si trova in via De Agostini. Dopo aver forzato un’apertura della struttura, i ladri sono penetrati all’interno dove sono riusciti a portarsi via ben 6.2000 chilogrammi di cavi di rame.

Le indagini

Una volta scoperto il furto, i titolari dell’azienda hanno subito allertato i Carabinieri. A condurre le indagini sono ora i militari della Compagnia di Legnano che stanno passando al setaccio anche le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza della zona.