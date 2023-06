Malore mentre è al lavoro, muore una 50enne

Malore al lavoro a Turbigo.

Malore in ditta, 50enne non ce l'ha fatta

E' stata colpita da un malore mentre si trovava al lavoro all'interno di una ditta. E non ce la fatta. Il dramma è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 giugno 2023, a Turbigo. Erano circa le 16.30 quando la donna, 50 anni, era impegnato in alcune mansioni all'interno di un'azienda di via 25 aprile. All'improvviso non si è sentito bene. Le sue condizioni sono subito parse molto gravi.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme all'automedica dell'ospedale, ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'Ats. La donna è deceduta.