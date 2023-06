Addio ad Ermanno Marciante, amatissimo volontario

Addio ad Ermanno Marciante della Croce azzurra di Buscate.

Ermanno Marciante era l'amatissimo volontario

Con lui se ne va uno dei volontari più amati della Croce azzurra di Buscate: Ermanno Marciante, pensionato che abitava in paese, è venuto a mancare improvvisamente a causa di un malore. Da oltre 10 anni faceva parte dell'associazione, per la quale si occupava dei trasporti non di emergenza. Sempre attivo e disponibile: "I volontari e i dipendenti di Croce Azzurra Buscate si stringono alla famiglia per questo lutto improvviso - affermano dall'associazione - I tuoi modi gentili, la tua disponibilità e i tuoi gesti eleganti rimarranno sempre come un insegnamento a chi ha avuto l'onore di incrociare il tuo cammino di volontario in Croce Azzurra. Grazie Ermanno, volontario per sempre".

L'ultimo saluto

I funerali di Ermanno, che abitava a Buscate, si terranno lunedì 19 alle ore 14:30 presso la Chiesa di Marcallo con Casone, paese nel quale risiedono i familiari.