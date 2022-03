Malore in auto: uomo soccorso in arresto cardiaco

Codice rosso

L'uomo si trovava fermo a bordo della sua auto lungo viale Libertà a Settimo Milanese.

Un uomo di 66 anni è stato soccorso poco dopo le 10 di oggi, 30 marzo 2022, all'interno della sua auto in via della Libertà 72 a Settimo Milanese in arresto cardiaco.

Il soccorso in arresto cardiaco

Era fermo a bordo strada, incosciente, lungo via della Libertà a Settimo Milanese il 66enne soccorso in codice rosso dagli operatori del 118. L'uomo è stato rinvenuto al volante in arresto cardiocircolatorio: sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza. Sul corpo non c'erano segni di traumi evidenti e quindi sembra che il 66enne abbia avuto un malore improvviso.

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sacco di Milano.