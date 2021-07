Malore in casa, atterra l'elisoccorso

Malore in un'abitazione di Turbigo, arriva l'elisoccorso.

Malore per una donna

Si trovava nella sua abitazione quando si è sentita male. Per soccorrerla è arrivato anche l'elisoccorso. E' quanto successo la mattina di oggi, intorno alle 12.15, a Turbigo. Che stesse succedendo qualcosa di particolare lo hanno capito tutti in quanto i soccorritori con l'elicottero sono atterrati in un'area verde lungo la via 25 Aprile. L'atterraggio, e poi la ripartenza, sono stati osservati da un nutrito gruppo di concittadini rimasti con il naso all'insù.

L'intervento

In questo modo sono riusciti a raggiungere la casa della donna; che è stata caricata sull'elicottero e portata in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale.