Maggiolini, da lunedì le quinte torneranno a scuola… ma non all’Istituto

Maggiolini, da lunedì 1° febbraio 2021 gli studenti delle quinte torneranno a fare lezione in presenza. Ma non nell’Istituto di via Spagliardi di Parabiago, bensì in Villa Corvini.

Maggiolini, la soluzione per le quinte

Rientro a scuola rimandato per gli studenti dell’Istituto Maggiolini di Parabiago, ma da lunedì ci sarà una soluzione per le lezioni in presenza per gli studenti di quinta. La decisione è stata presa dopo che la dirigente scolastica Vincenza Tascone aveva avuto un colloquio con il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi per trovare spazi alternativi almeno per le quinte; e la scelta è ricaduta proprio sull’edificio storico in centro città. Se le altre classi continueranno quindi a fare lezione a distanza, almeno le quinte potranno ritornare in presenza. L’Amministrazione, intanto, ha dato la disponibilità anche per la sala teatro della biblioteca civica.

Intanto in via Spagliardi continuano i problemi

Nel frattempo i lavori per sistemare il danno all’impianto elettrico e i problemi al riscaldamento sono iniziati in questa settimana, ma le operazioni in previsione saranno molto lunghe. Un aggiornamento che di fatto preoccupa molto la dirigente scolastica, che già la scorsa settimana aveva denunciato la grossa criticità. A questa problematica, venerdì 22 gennaio si erano aggiunte alcune perdite d’acqua al pian terreno e che avevano portato la preside ad allertare i Vigili del Fuoco. Perdite d’acqua verificatesi poi anche al secondo piano nella giornata di lunedì 25 gennaio.

Al lavoro per risolvere le criticità

Sulle tempistiche ha spiegato la preside:

“In questi giorni ho messo tutti al corrente della situazione in cui versiamo al Maggiolini. I tecnici di Città Metropolitana, ci hanno avvisato che inizieranno i lavori e un ingegnere di Città Metropolitana è anche intervenuto nel Consiglio d’Istituto. Il 6 febbraio sostituiranno gli interruttori: sarà la prova del nove”.

Le parole del sindaco

Sulla questione è intervenuto il primo cittadino Cucchi:

“Abbiamo pensato innanzitutto ai ragazzi che, dopo mesi di didattica a distanza, attendevano il rientro scolastico e, già nella mattinata di martedì 26 gennaio, su segnalazione della problematica da parte della scuola, abbiamo risposto al bisogno in modo tempestivo (la mattina stessa) mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di Villa Corvini e il teatro della Biblioteca, almeno per le classi quinte. Sappiamo che la scuola, dopo il mio interessamento come consigliere metropolitano, è già in contatto con Città Metropolitana per gli interventi di manutenzione da realizzare che confidiamo saranno altrettanto tempestivi, anche se sarebbero già dovuti terminare entro questa settimana. Vorrei sottolineare che non è semplice rispondere a un’emergenza nel corso di un’altra emergenza e attivarsi in breve tempo, di questo ringrazio gli uffici comunali (scuola e biblioteca) ed Edmiro Toniolo per l’organizzazione degli spazi presso Villa Corvini”.