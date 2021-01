Senza corrente e senza riscaldamento da otto giorni a scuola

Senza corrente e senza riscaldamento da otto giorni. Succede all’Istituto Maggiolini di Parabiago.

Senza corrente e senza riscaldamento per un problema tecnico

“Siamo senza corrente e senza riscaldamento dalla mattina del 12 gennaio 2021 per un problema tecnico che deve ancora essere risolto. Se i ragazzi dovessero tornare alle lezioni in presenza, come faremo? La priorità devono essere loro”. Queste le parole della dirigente scolastica Vincenza Tascone.

I tecnici prospettano 15 giorni o anche più per riparare il danno

Scuola superiore che dal 12 gennaio deve convivere con serie problematiche legate all’impianto elettrico e che hanno intaccato anche il riscaldamento. “Ho subito contattato Città Metropolitana e gli uffici preposti e sono venuti dei tecnici per fare un sopralluogo – ha continuato la preside – Sabato hanno fatto alcune operazioni di scavo nell’area esterna e hanno visto che il danno è importante. Ci hanno detto che non potrà essere risolto prima di 15 giorni, ma anche di più. In questi giorni io e il personale che ogni giorno viene a scuola per poter portare avanti le scadenze, come le iscrizioni, stiamo usando i nostri pc e i nostri hotspot perché il gestionale dei server non funziona. Anche ritrovare alcuni documenti è difficile. In questi giorni invece gli amministrativi devono lavorare da casa, perché qui a scuola sarebbe inutile”.

“Si trovi un luogo alternativo per poter lavorare in presenza”

Per la dirigente scolastica la priorità devono essere gli studenti. “I nostri ragazzi sono stati privati della scuola in presenza fino ad adesso, ma se finalmente dovessero rientrare, ora non lo potrebbero fare per questo grosso problema – ha continuato Tascone – Ho informato tutti, compreso il sindaco anche perché vorrei che si trovasse un luogo alternativo per poter lavorare in presenza. Lo so che non è facile trovarlo per 1.333 studenti, ma spero si possa fare qualcosa. Per loro, i nostri alunni”.