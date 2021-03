Lutto per la scomparsa di Nanni Maggioni, da sempre uomo di Palio

Lutto a Legnano per la scomparsa di Giovanni Maggioni, conosciuto come Nanni.

Lutto per la scomparsa di Nanni Maggioni

Ex dipendente comunale e da sempre uomo di Palio, si è spento nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 marzo 2021 all’età di 75 anni. Oltre che per il suo impiego all’Anagrafe, all’ufficio Eventi e Palio, Maggioni era molto noto in città per il suo impegno nella parrocchia dei Santi Martiri (in particolare come animatore del Centro comunitario).

Il cordoglio del mondo del Palio

“Ci ha lasciati Giovanni (Nanni) Maggioni, per tanti anni attivo nell’organizzazione del Palio per conto del Comune di Legnano in cui ha lavorato a lungo con importanti incarichi. Al figlio Matteo – Maestro d’armi dei Cerimonieri del Palio – e alla famiglia le sentite condoglianze del Gran Maestro Giuseppe La Rocca, del suo vice Andrea Monaci e di tutto il Direttivo del Collegio dei Capitani” scrive il Collegio dei Capitani e delle Contrade sulla propria pagina facebook. A ricordarlo come “uomo di Palio, corretto e stimato da tutta la città” è anche la Contrada San Martino: “La Contrada tutta si stringe attorno alla famiglia Maggioni, per la scomparsa di Nanni Maggioni, papà di Andrea e Matteo, suocero della nostra Castellana Francesca Genoni“.

Lunedì l’ultimo saluto nella chiesa dei Santi Martiri

Il funerale sarà celebrato lunedì 22 marzo, alle 11, nella chiesa dei Santi Martiri in via Venezia.