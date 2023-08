Lutto per Gian Luca Radaelli, spentosi a 55 anni

Legnano piange Gian Luca Radaelli, 55 anni.

Se n'è andato Gian Luca Radaelli, parrucchiere in via Cavallotti

L'uomo era conosciutissimo in città per la sua professione di parrucchiere: insieme a Giovanni Pavani, da tutti conosciuto come "Mairo", era contitolare del salone di parrucchiere per uomo "Al 22" di via Felice Cavallotti, aperto nel lontano 1972. Si è spento improvvisamente venerdì 4 agosto 2023. Di Luca, come lo chiamavano clienti e amici, tutti ricordano il garbo, il sorriso, la gentilezza e l'ironia che non scadeva mai nel sarcasmo.

L'ultimo saluto domani mattina nella basilica di San Magno

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 8 agosto, alle 10.30 nella basilica di San Magno. Oggi, lunedì 7, dalle 8 alle 17 sarà possibile alla casa funeraria San Siro di via Amantea nel quartiere milanese di Baggio.