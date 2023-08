Legnano, fondi dal Ministero per asfaltare Corso Sempione

Legnano, cominceranno nella sera di lunedì 7 agosto e dureranno complessivamente due notti i lavori di asfaltatura del tratto di corso Sempione compreso tra il confine con il Comune di Castellanza, all’altezza di via Passo del Tonale, e via San Francesco d’Assisi.

Legnano, lavori di asfaltatura in Corso Sempione

I lavori si svolgeranno dalle 20 alle 6 del mattino e comporteranno la chiusura al traffico, ad eccezione dei veicoli dei residenti, di via Gabinella e di via Locatelli nel tratto fra corso Sempione e via Padre Giuliani. Sul tratto di corso Sempione interessato dai lavori il transito dei veicoli avverrà a senso unico alternato e sarà regolato da movieri. I lavori di asfaltatura di questo tratto del Sempione si inseriscono in un quadro di interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi in ottica di accessibilità che ha visto lo scorso aprile in questa parte di Legnano la sistemazione del viale alberato di via Gabinella e che vedrà a settembre la sistemazione del viale alberato in via Locatelli sul modello dell’intervento effettuato in via Melzi. In autunno, su corso Sempione, si procederà invece con la creazione della banchina, la realizzazione di un nuovo marciapiede e la sistemazione della fermata bus nel tratto compreso tra le vie Locatelli e Brennero.

Finanziamento da 80mila euro dal Ministero dell'Interno

I lavori di asfaltatura sono realizzati con un finanziamento di 80mila euro del Ministero dell’Interno e rientrano in un pacchetto di contributi ottenuti dal Comune di Legnano nel gennaio dell’anno scorso. Una prima parte del finanziamento (160mila euro) era stata investita nell’estate 2022 per due interventi di messa in sicurezza stradale: nell’Oltrestazione si è realizzato un incrocio rialzato fra via Menotti e via delle Azalee, sono stati riqualificati i marciapiedi per consentire l’attraversamento pedonale dell’intersezione stradale abbattendo le barriere architettoniche ed è stato creato un attraversamento pedonale protetto in corrispondenza della Mater Orphanorum; nell’Oltresaronnese, in via Palestrina, sono stati realizzati un nuovo marciapiede a completamento dell’esistente sino al confine con il Comune di Castellanza e un’isola di protezione al parcheggio.