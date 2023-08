Controlli sui rifiuti: 171 verbali dall'inizio dell'anno

Sono 171 i verbali redatti dalla Polizia locale a seguito dei controlli su abbandono e corretto conferimento dei rifiuti nei primi sette mesi del 2023.

Rifiuti: il vizio più diffuso è la mancata differenziazione

La maggioranza dei verbali (115) riguarda casi di mancata differenziazione dei rifiuti domestici; 30 si riferiscono ad abbandono di rifiuti da parte di non residenti a Legnano o al di fuori dei punti di raccolta; 16 sono per conferimento di rifiuti domestici nei cestini e dieci per esposizione anticipata o nel giorno sbagliato dei rifiuti.

La media dei verbali è, quindi, di poco inferiore ai 25 al mese; il picco si è toccato a maggio con 39.

"Grazie a quanti ci segnalano conferimenti impropri nei cestini"

L'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca commenta:

"Continuiamo con il lavoro di controllo sui rifiuti urbani condotto dalla nostra Polizia Locale e da Aemme Linea ambiente; un impegno che, oltre a rappresentare un momento di presidio del territorio, ci permette di intercettare quelle situazioni che, da sempre, sono più restie a differenziare correttamente e che, adesso, con un monitoraggio più attento sui conferimenti, emergono con più chiarezza. Importante per il decoro della nostra città è avere riscontrato episodi di abbandono di rifiuti o di conferimento impropri nei cestini. Un grazie a tutti i cittadini che ci segnalano queste situazioni e ad Aemme Linea Ambiente che interviene con prontezza".