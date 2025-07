Lunedì i funerali di Marco Gianazza

Cerro Maggiore

Si terranno lunedì a Cerro Maggiore i funerali dell'avvocato Marco Gianazza.

Fissata la data per l'estremo saluto al professionista di Cerro Maggiore mancato lo scorso venerdì 27 giugno in un incidente stradale a Legnano. Le esequie saranno celebrate lunedì 7 luglio nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore, con inizio alle ore 15. Dalle 14 e 30 si terrà il Rosario.

La tragedia è successa alle 20 su viale Toselli, poco dopo piazza Primo Maggio, il piazzale che ogni anno, da metà ottobre a metà novembre, ospita il luna park. Quattro i mezzi coinvolti: a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state infatti tre auto e una moto. Lo schianto è avvenuto all'altezza del distributore Q8 ed è stato fatale per il 56enne Marco Gianazza, residente a Cerro Maggiore, che si trovava in sella alla due ruote, una Bmw Rx. Secondo una prima ricostruzione, il centauro è entrato in collisione con un'auto ed è finito a terra, coinvolgendo altri due mezzi che procedevano nella stessa direzione.

Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce bianca cittadina (intervenuta in codice rosso) e l'automedica. Per Gianazza però non c'è stato nulla da fare.